Ижевский "Зенит" победил "КАМАЗ" и сохранил 7-очковый отрыв от "Челябинска"

Ижевский "Зенит" взял верх над "КАМАЗом" в матче 13-го тура первенства России в группе "Урал-Поволжье" ПФЛ. Команда из Удмуртии сохранила семиочковый отрыв от ближайшего преследователя - "Челябинска".

ПФЛ

Группа "Урал-Поволжье"

13-й тур

"Зенит" (Ижевск) - "КАМАЗ" (Набережные Челны) - 2:1 (0:0)

Голы: Семякин, 68 (1:0). Родионов, 88 (1:1). Яцук, 90 (2:1).

"Лада-Тольятти" (Тольятти) - "Носта" (Новотроицк) - 1:0 (0:0)

Гол: Маскаев, 67.

"Динамо" (Киров) - "Сызрань-2003" (Сызрань) - 1:1 (0:0)

Голы: Баклов, 50 (0:1). Венских, 90 - с пенальти (1:1).

"Челябинск" - "Волга" (Ульяновск) - 1:0 (0:0)

Гол: Крыжевских, 47.