Ижевский "Зенит" переиграл "Смену", "Чита" выиграла у "Сахалина"

"Чита" обыграла "Сахалин" в матче 24-го тура первенства ПФЛ в группе "Восток". В другой встрече ижевский "Зенит" одолел "Смену".
Чемпионат России
ПФЛ
Группа "Восток"
24-й тур
"Чита" (Чита) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 2:0 (0:0)
Голы: Нарылков, 79 - с пенальти (1:0). Нарылков, 90+3 (2:0).
Судья: Казанцев (Горно-Алтайск).
Чита. Стадион "Локомотив".
"Зенит" (Иркутск) - "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - 3:1 (2:1)
Голы: Ющук, 9 (1:0). Бузняков, 15 (1:1). Селецкий, 16 (2:1). Богданов, 82 (3:1).
Судья: Петренко (Новосибирск).
Иркутск. Стадион "Зенит".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/east/