Иван Сергеев стал лучшим бомбардиром "Центра", отыграв только полгода

Завершено первенство России в группе "Центр" ПФЛ. В заключительном туре финишировавший вторым "Энергомаш" победил "Торпедо". Накануне победитель дивизиона "Арарат" уступил "Зоркому". Московский клуб, несмотря на то, что финишировал первым, не получил лицензию на участие в ФНЛ. Руководство "Арарата" приняло решение перевезти его в Армению.

Лучшим бомбарбиром "Центра" стал Иван Сергеев. Форвард начал сезон в "Строгино" и до зимней паузы успел забить 16 голов в 16 играх. Зимой он перебрался в "Тамбов", что не помешало ему выиграть бомбардирскую гонку в группе второго дивизиона. Ближайший преследователь отличился только 10 раз.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Центр"

26-й тур

"Динамо" (Брянск) - "Сатурн" (Раменское) - 1:2 (0:1)

Голы: Королев, 44 (0:1). Бор, 51 (0:2). Семин, 90 (1:2).

Удаление: Бор (С), 57.

"Торпедо" (Москва) - "Энергомаш" (Белгород) - 1:2 (1:1)

Голы: Дегтев, 25 (0:1). Елисеев, 32 (1:1). Калугин, 79 (1:2).

"Зенит" (Пенза) - "Сокол" (Саратов) - 0:3 (-:+)

"Ротор-Волгоград-2" (Волгоград) - "Калуга" - 3:1 (1:0)

Голы: Лаврищев, 45 (1:0). Зотьев, 58 (2:0). Губочкин, 64 (3:0). Юшин, 76 (3:1).

"Химик" (Новомосковск) - "Строгино" (Москва) - 3:0 (0:0)

Голы: Гогия, 46 (1:0). Рыжов, 63 (2:0). Андрейченко, 68 - с пенальти (3:0).

"Рязань" - "Металлург" (Липецк) - 1:0 (1:0)

Гол: Зайцев, 40.