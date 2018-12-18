Источник: "Знамя Труда" также сыграет со старейшим клубом мира

ФК "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) проведет матч со старейшим клубом мира - английским ФК "Шеффилд". Об этом сообщает Твиттер Znamya Truda FC.
Ранее стало известно, что "Шеффилд" сыграет с другим представителем Олимп-ПФЛ московским "Торпедо".
"Шеффилд" был основан в 1857 году. Сейчас команда выступает в восьмом по рангу английском дивизионе.
По нашей информации, летом "Знамя" сыграет со старейшим клубом планеты @Sheffieldfc.– Znamya Truda FC (@ZnamyaTrudaFC) 18 декабря 2018 г.
Напомним, англичане также сыграют с московским "Торпедо" в рамках турне.#ZnamyaTruda #FCZT #ЗнамяТруда #ФКЗТ #ОреховоЗуево pic.twitter.com/cEWj44Mxtd
Дополнительная информация
https://twitter.com/ZnamyaTrudaFC/status/1074931480625864704
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