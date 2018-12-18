10:45 | Футбол — Олимп - ПФЛ

Источник: "Знамя Труда" также сыграет со старейшим клубом мира

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ФК "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) проведет матч со старейшим клубом мира - английским ФК "Шеффилд". Об этом сообщает Твиттер Znamya Truda FC.

Ранее стало известно, что "Шеффилд" сыграет с другим представителем Олимп-ПФЛ московским "Торпедо".

"Шеффилд" был основан в 1857 году. Сейчас команда выступает в восьмом по рангу английском дивизионе.

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/ZnamyaTrudaFC/status/1074931480625864704

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