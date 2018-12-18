Источник: "Знамя Труда" также сыграет со старейшим клубом мира

ФК "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) проведет матч со старейшим клубом мира - английским ФК "Шеффилд". Об этом сообщает Твиттер Znamya Truda FC.

Ранее стало известно, что "Шеффилд" сыграет с другим представителем Олимп-ПФЛ московским "Торпедо".

"Шеффилд" был основан в 1857 году. Сейчас команда выступает в восьмом по рангу английском дивизионе.