"Иртыш" разгромил "Читу" и не проигрывает уже 9 матчей подряд

"Иртыш" разгромил "Читу" в матче 12-го тура Олимп-ПФЛ на "Востоке". Омичи еще ни разу не проиграли в текущем первенстве и лидируют в таблице с 23 очками из 27 возможных.
Первенство России
Олимп - ПФЛ
Группа "Восток"
12-й тур
"Чита" - "Иртыш" (Омск) - 0:3 (0:1)
Голы: Разборов, 19 - с пенальти (0:1). Морозов, 69 (0:2). Разборов, 72 (0:3).
Нереализованный пенальти: Третьяков (И), 89 (вратарь).
Удаление: Бастов (Ч), 82.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/east/
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