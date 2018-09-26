18:04 | Футбол — ОЛИМП - ПФЛ

"Иртыш" разгромил "Читу" и не проигрывает уже 9 матчей подряд

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"Иртыш" разгромил "Читу" в матче 12-го тура Олимп-ПФЛ на "Востоке". Омичи еще ни разу не проиграли в текущем первенстве и лидируют в таблице с 23 очками из 27 возможных.

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Восток" 

12-й тур 

"Чита" - "Иртыш" (Омск) - 0:3 (0:1)

Голы: Разборов, 19 - с пенальти (0:1). Морозов, 69 (0:2). Разборов, 72 (0:3). 

Нереализованный пенальти: Третьяков (И), 89 (вратарь).

Удаление: Бастов (Ч), 82. 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/east/

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