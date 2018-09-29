14:05 | Футбол — Олимп - ПФЛ

"Иртыш" продлил беспроигрышную серию до 10 матчей

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"Иртыш" сыграл вничью с иркутским "Зенитом" в 11-м туре Олимп-ПФЛ в группе "Восток". Омичи идут на первом месте в таблице, не проиграв еще ни одного из десяти матчей.

Первенство России

Олимп-ПФЛ

Группа "Восток"

11-й тур 

"Зенит" (Иркутск) - "Иртыш" (Омск) - 0:0 

Удаления: Мареев (И), 71. Бондаренко (З), 79. 

12-й тур 

"Сибирь-2" (Новосибирск) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 1:2 (0:0)

Голы: Сафронов, 47 (1:0). Есиков, 49 (1:1). Аксютенко, 90 (1:2). 

Нереализованный пенальти: Гаглоев (Сах), 55.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/east/

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