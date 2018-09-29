"Иртыш" продлил беспроигрышную серию до 10 матчей

"Иртыш" сыграл вничью с иркутским "Зенитом" в 11-м туре Олимп-ПФЛ в группе "Восток". Омичи идут на первом месте в таблице, не проиграв еще ни одного из десяти матчей.

Первенство России

Олимп-ПФЛ

Группа "Восток"

11-й тур

"Зенит" (Иркутск) - "Иртыш" (Омск) - 0:0

Удаления: Мареев (И), 71. Бондаренко (З), 79.

12-й тур

"Сибирь-2" (Новосибирск) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 1:2 (0:0)

Голы: Сафронов, 47 (1:0). Есиков, 49 (1:1). Аксютенко, 90 (1:2).

Нереализованный пенальти: Гаглоев (Сах), 55.