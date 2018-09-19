"Иртыш" обыграл "Сахалин" и продлил беспроигрышную серию со старта сезона

"Иртыш" с минимальным счетом обыграл "Сахалин" в матче 10-го тура ОЛИМП - ПФЛ (1:0). Омичи продлили беспроигрышную серию со старта сезона до восьми матчей и идут на первом месте.

В других встречах барнаульское "Динамо" проиграло "Сибири-2" (2:3), а иркутский "Зенит" обыграл "Читу" (3:1).

Олимп - ПФЛ

Группа "Восток"

10-й тур

"Иртыш" (Омск) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 1:0 (1:0)

Гол: Берковский, 37.

Судья: Петренко (Новосибирск).

19 сентября. Омск. Стадион "МУ СК Красная Звезда".

"Динамо" (Барнаул) - "Сибирь-2" (Новосибирск) - 2:3 (0:1)

Голы: Антипов, 28 (0:1). Парфинович, 68 (0:2). Погребан, 72 - с пенальти (1:2). Кольчурин, 81 (1:3). Ершов, 87 (2:3).

Предупреждение: Нестеренко, 46.

Удаление: Нестеренко (Динамо Брл), 67.

Судья: Жариков (Хабаровск).

19 сентября. Барнаул. Стадион "Динамо".

"Зенит" (Иркутск) - "Чита" - 3:1 (2:0)

Голы: Чернышев, 7 (1:0). Селецкий, 45 (2:0). Убониев, 69 (3:0). Анциферов, 89 (3:1).

Судья: Синяков (Новосибирск).

19 сентября. Иркутск. Стадион "Труд".

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