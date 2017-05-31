Иркутский "Зенит" сохранил шанс уйти с последнего места на "Востоке"

"Зенит" из Иркутска сыграл вничью с "Сахалином" в матче 23-го тура первенства России в группе "Восток" ПФЛ. Иркутяне не проигрывают третий матч подряд и сохраняют шанс уйти с последнего места в таблице. Напомним, что место в ФНЛ досрочно оформила "Чита".
Первенство России
ПФЛ
23-й тур
"Чита" - "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - 2:0 (0:0)
Голы: Новицкий, 73 (1:0). Разборов, 79 (2:0).
"Зенит" (Иркутск) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 1:1 (1:0)
Голы: Гаврилко, 13 - в свои ворота (1:0). Изотов, 86 (1:1).
"Иртыш" (Омск) - "Динамо" (Барнаул) - 1:1 (0:0)
Голы: Липин, 50 (0:1). Ларионов, 89 (1:1).
Нереализованный пенальти: Завьялов (Д), 36.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/east/