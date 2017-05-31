Иркутский "Зенит" сохранил шанс уйти с последнего места на "Востоке"

"Зенит" из Иркутска сыграл вничью с "Сахалином" в матче 23-го тура первенства России в группе "Восток" ПФЛ. Иркутяне не проигрывают третий матч подряд и сохраняют шанс уйти с последнего места в таблице. Напомним, что место в ФНЛ досрочно оформила "Чита".

Первенство России

ПФЛ

23-й тур

"Чита" - "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - 2:0 (0:0)

Голы: Новицкий, 73 (1:0). Разборов, 79 (2:0).

"Зенит" (Иркутск) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 1:1 (1:0)

Голы: Гаврилко, 13 - в свои ворота (1:0). Изотов, 86 (1:1).

"Иртыш" (Омск) - "Динамо" (Барнаул) - 1:1 (0:0)

Голы: Липин, 50 (0:1). Ларионов, 89 (1:1).

Нереализованный пенальти: Завьялов (Д), 36.