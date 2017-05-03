Иркутский "Зенит" продлил 11-матчевую безвыигрышную серию в ПФЛ

Иркутский "Зенит" проиграл барнаульскому "Динамо" (0:3) в матче 18-го тура первенства России в группе "Восток" ПФЛ. Иркутяне не могут победить уже 11 матчей подряд и идут последними в турнирной таблице. Лидирует по-прежнему "Чита", одолевшая "Иртыш".

Первенство России

ПФЛ

Группа "Восток"

18-й тур

"Чита" - "Иртыш" (Омск) - 1:0 (0:0)

Гол: Разборов, 58.

"Зенит" (Иркутск) - "Динамо" (Барнаул) - 0:3 (0:1)

Голы: Старков, 26 (0:1). Липин, 63 (0:2). Липин, 64 (0:3).

"Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - 3:3 (1:1)

Голы: Шведюк, 28 (0:1). Волков, 33 - с пенальти (1:1). Бондарь, 65 (2:1). Антипенко, 79 (2:2). Базаев, 82 (2:3). Евстигнеев, 90 (3:3).