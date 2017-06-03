Иркутский "Зенит" переиграл "Смену", "Чита" выиграла у "Сахалина"

"Чита" обыграла "Сахалин" в матче 24-го тура первенства ПФЛ в группе "Восток". В другой встрече иркутский "Зенит" одолел "Смену".

Чемпионат России

ПФЛ

Группа "Восток"

24-й тур

"Чита" (Чита) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 2:0 (0:0)

Голы: Нарылков, 79 - с пенальти (1:0). Нарылков, 90+3 (2:0).

Судья: Казанцев (Горно-Алтайск).

Чита. Стадион "Локомотив".



"Зенит" (Иркутск) - "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - 3:1 (2:1)

Голы: Ющук, 9 (1:0). Бузняков, 15 (1:1). Селецкий, 16 (2:1). Богданов, 82 (3:1).

Судья: Петренко (Новосибирск).

Иркутск. Стадион "Зенит".