Инспектор матча "Домодедово" - "Солярис" отказался комментировать прекращение игры

Инспектор матча 22-го тура зоны "Запад" ПФЛ "Домодедово" – "Солярис" Игорь Лукин отказался комментировать отмену игры после первого тайма.

- Без комментариев, - заявил Лукин. - Все решится на совещании в лиге после праздников. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Пресс-служба "Соляриса" сообщила, что встреча на стадионе "Октябрь" в Москве была отменена, так как она не была согласована с полицией. Первый тайм завершился в пользу гостей – 2:1, а на второй соперники не вышли.

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