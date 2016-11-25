13:41 | ФУТБОЛ — ПФЛ

Игроков "Коломны" проверяли на детекторе лжи

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Как стало известно "СЭ", в РФС рабочая группа завершила расследование обстоятельств матча команд второго дивизиона (зона "Запад") "Солярис""Коломна".

Напомним, после игры главный тренер гостей Александр Бодров на пресс-конференции заявил о том, что у него есть предположение – игроки "Коломны" (команда уступила со счетом 0:6) делали ставки в букмекерской конторе.

Рабочая группа РФС-ПФЛ провела полноценный анализ – не только опросив игроков и тренеров, и запросив данные букмекерских контор. Но и впервые в истории российского футбола был проведен анализ на детекторе лжи. В результате сделано заключение – признаков влияния на результат не выявлено. (Сергей ЕГОРОВ)

Заседали три часа – и нет решения. Как в РФС разбирали матч "Солярис" – "Коломна"

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