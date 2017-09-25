Игорь Колыванов: "Торпедо" забило два мяча, но у "Арарата" есть Павлюченко"

Главный тренер "Торпедо" Игорь Колыванов отметил, что в матче первенства России в группе "Центр" ПФЛ против "Арарата" (2:3) все определил класс и индивидуальное мастерство соперника. "Торпедо" вело к 29-й минуте 2:0, но пропустило трижды, дубль оформил Роман Павлюченко.

- Мы хорошо начали эту игру, внимательно играли в обороне, и в первые 20 минут не дали сопернику ничего создать у наших ворот, - цитирует ТАСС Колыванова. - После того, как повели в счете, нужно было сыграть аккуратнее, не выбрасываться, но не хватило опыта, побежали вперед, оставили свободные зоны. В перерыве я сказал, что все должны выполнять свои функции, но не получилось. Ребята молодые, а у "Арарата" класс и опыт пока выше, и индивидуальное мастерство в конечном итоге решило исход встречи.

Играть было непросто, но надо отдать должное моим ребятам, они старались, бились, забили два мяча, но у "Арарата" есть Роман Павлюченко, который со стандарта решил исход матча. Обидно пропускать такие мячи, мы старались прессинговать, но еще раз скажу - тем и прекрасен футбол, что можно вести 2:0, но в итоге сыграть иначе.