Игнатьев покинул пост вице-президента "Торпедо"

"Торпедо" на своем официальном сайте сообщило, что вице-президент клуба Борис Игнатьев покинул занимаемый пост. Соглашение между 77-летним специалистом и автозаводцами было расторгнуто по соглашению сторон.

Отметим, что Игнатьев работал в административном штабе "Торпедо" с 2013 года. В сезоне-2017/18 команда выступает в зоне "Центр" ПФЛ. После 17 туров команда располагается на третьем месте, набрав 29 очков. Отставание от идущего первым "Арарата" – 16 баллов.