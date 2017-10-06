Игнатьев не знает, останется ли в "Торпедо" после смены собственника

Вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев сообщил, что в руководстве клуба произойдут перестановки. В пятницу президент клуба Александр Тукманов сообщил, что "Торпедо" сменило собственника и вместо ЗИЛа акционером будет Московский кредитный банк.

- Пока неизвестно, какие будут перестановки, но они обязательно будут. - цитирует "Р-Спорт" Игнатьева. – Да, конечно, тех, кто обслуживает команду, наверное, заменят, потому что таков закон жанра – деньги тех, кто их приносит, должны тратить "свои" люди".

Останусь ли я? Откуда я знаю? Я не знаю. Как решат, так оно и должно быть.