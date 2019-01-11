Арслан Халимбеков ушел в отставку с поста главного тренера "Ангушта" из-за финансовых проблем клуба, сообщает ТАСС со ссылкой на директора клуба Беслана Илиева. Клуб из Назрани на данный момент идет 13-м в группе "Юг" Олимп-ПФЛ, набрав 11 очков в 15 матчах.

- Халимбеков покинул наш клуб по собственному желанию, причиной стало сложное финансовое положение клуба, неопределенность, - цитирует ТАСС Илиева. - Халимбеков многое дал нашему клубу, мы благодарны ему, расстались по-хорошему. У него были более выгодные предложения.

Необходимо искать нового тренера. Сейчас команда в отпуске, мы должны собраться и все обсудить, это произойдет недели через две. У нас есть долги, и пока мы с ними не разберемся, я не знаю, кого приглашать.