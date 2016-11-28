Губернатор: "В "Роторе" должны играть футболисты исключительно подготовленные волгоградской школой"

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров считает, что в команде "Ротор-Волгоград" должны играть исключительно воспитанники волгоградской школы футбола. По его словам, в команде не должно быть ни одного игрока, который являлся бы воспитанником другой футбольной школы.

– В клубе, учредителем которого является Волгоградская область, должны и обязаны быть исключительно спортсмены, которые подготовлены волгоградской школой футбола, - приводит ТАСС слова Бочарова. - У нас в Волгограде очень хорошая школа футбола. Нам надо дать детям, юношам возможность реализоваться. И подготовить команду к серьезным испытаниям в будущем в первой и, я уверен, со временем в премьер–лиге. Мы рассматриваем развитие футбольного клуба "Ротор-Волгоград" исключительно в разрезе развития массового спорта, детского и юношеского футбола, основанного на лучших традициях волгоградской футбольной школы.

Ни одного игрока - не воспитанника волгоградского футбола, при всем уважении к тем результатам, которых он достиг, не должно быть в команде. Надо начинать со школ, со дворов. Не воспитав свои кадры, мы снова взлетим и опять рухнем.

В апреле 2015 года было объявлено о ликвидации клуба "Ротор", который испытывал финансовые проблемы. Такое решение принял учредитель "Ротора" – комитет физической культуры и спорта Волгоградской области. После этого был образован новый клуб "Ротор-Волгоград", который на данный момент лидирует в зоне "Юг" ПФЛ с отрывом в девять очков от ближайшего преследователя.