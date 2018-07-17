Губернатор Ленобласти: "Тосно" изначально развивался неправильно"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на презентации ФК "Ленинградец" рассказал о попытках спасти "Тосно". Команда в сезоне-2017/18 выиграла Кубок России, но из-за финансовых проблем прекратила существование.

– Как именно Ленобласть пыталась помочь "Тосно"? – вопрос Дрозденко.

– Не секрет, что акционеры, участвовавшие в создании "Ленинградца", рассматривались нами для помощи "Тосно". Руководству клуба предлагалось пройти процесс акционирования, гендиректором должен был стать Игорь Левит. Аудиторы вместе с ним зашли в клуб, увидели экономику и кредиторку, после чего акционеры сказали, что любят футбол, но не настолько. К тому же были сжатые сроки погашения огромных долгов, часть из которых была непрозрачной. Сразу стало ясно, что "Тосно" попадет во вторую лигу. И мы решили создать чистый клуб, точно так же начать со второй лиги – составили два бюджета, и акционеры однозначно проголосовали за "Ленинградец", а не за "Тосно".

К сожалению, произошло то, что должно было произойти. "Тосно" изначально развивался не по тому пути: атаковал ФНЛ и РФПЛ, а резервов никаких не подготовил. Как во время войны – захватили кавалерией замок, а обозы с продуктами не подготовили. Поэтому быстро отдали замок назад. (Егор БЫЧКОВ)