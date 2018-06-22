Губернатор Краснодарского края: "Для "Кубани" не все потеряно"

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев убежден в том, что "Кубань", которая не смогла получить лицензию РФС на выступление в ФНЛ в сезоне-2018/19, вернется. По его словам, перезагрузка была необходима клубу.

В середине июня стало известно, что обанкротившаяся "Кубань" подала заявку на участие в ПФЛ под названием "Урожай".

– "Кубань" можно было спасти?

– Можно. Но я считаю, что и сегодня не все потеряно, - цитируют "Известия" Кондратьева. - Иногда нужно сделать перезагрузку, шаг назад, чтобы потом совершить три шага вперед. Платить по непонятным счетам и непонятным долгам не хотят ни инвестор, ни спонсор. Эти люди умеют зарабатывать. Сумма задолженности, которая уже обозначена, и непонятные контракты отпугивают многих потенциальных партнеров клуба. В последние годы постоянно всплывало, что ФК "Кубань" опять кому-то должен, что на нем висят непонятно какие контракты и отступные за каких-то футболистов. Это говорит о следующем: что бы мы ни сделали, "Кубань" будет все время находиться в состоянии турбулентности, поэтому нужна именно перезагрузка. Я уверен, "Кубань" вернется, но – очищенным, обновленным клубом, способным штурмовать футбольные вершины.

– Вы сказали, что "Кубань" вернется. Можете назвать сроки?

– Пока воздержусь, поскольку работы предстоит много, и она будет непростая. Мы делаем все, чтобы завтра клуб развивался правильно, а не так, как раньше. Ведь ничтожное порождает ничтожное. Ситуация с "Кубанью" говорит о том, что раньше в ее управлении делали, видимо, не совсем так, как должно было быть. В результате финал этой истории оказался не таким, каким хотелось бы. Но я убежден, что это не финал, а перезагрузка, и мы попытаемся сделать так, чтобы "Кубань" снова заявила о себе.

– Под этим же названием?

– Само собой. Мы делаем все, чтобы "Кубань" покоряла футбольные вершины, и я уверен, что так и будет.