Григорян покинул пост главного тренера "Арарата"

Александр Григорян принял решение покинуть пост главного тренера "Арарата", сообщает пресс-служба клуба. 51-летний специалист возглавил команду в августе этого года.

К ближайшим встречам московский клуб будет готовить вице-президент и старший тренер "Арарата" Погос Галстян.

- Наш клуб благодарит Александра Витальевича за проделанную работу и желает всяческих успехов, - говорится в сообщении "Арарата".

Напомним, после 14 туров "Арарат" занимает первое место в турнирной таблице ПФЛ в группе "Центр", опережая ближайшего преследователя липецкий "Металлург" на 12 очков.