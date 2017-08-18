Голы Измайлова и Павлюченко принесли "Арарату" первую победу при Григоряне

Состоялись матчи 5-го тура зоны "Центр" ПФЛ. "Арарат" одержал волевую победу над "Энергомашем" – 2:1. Голами в составе гостей отметились полузащитник Марат Измайлов и нападающий Роман Павлюченко. Для столичной команды эта игра стала первой под руководством нового главного тренера Александра Григоряна.

ПФЛ

Группа "Центр"

5-й тур

"Энергомаш" (Белгород) – "Арарат" (Москва) – 1:2 (1:0)

Голы: Кудрин, 24 (1:0). Измайлов, 46 (1:1). Павлюченко, 64 (1:2).

Удаления: Сергеев (Энергомаш), 57. Самошников (Арарат М), 90.

Судья: Васильев (Ижевск).

18 августа. Белгород. Стадион "Энергомаш".

"Сокол" (Саратов) – "Зоркий" (Красногорск) – 1:1 (0:0)

Голы: Павлов, 63 (0:1). Таутиев, 90 (1:1).

Судья: Сафьян (Москва).

18 августа. Саратов. Стадион "Локомотив".

"Ротор-Волгоград-2" – "Торпедо" (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: Садыхов, 19 – с пенальти (0:1). Косянчук, 56 (0:2).

Судья: Тихонов (Москва).

18 августа. Волгоград. Стадион "Зенит".

"Химик" (Новомосковск) – "Зенит" (Пенза) – 1:2 (0:0)

Голы: Ослоновский, 74 (0:1). Лыгин, 82 (1:1). Пикатов, 90+5 (1:2).

Судья: Веселов (Москва).

18 августа. Новомосковск. Стадион "НМУ ФК Дон".

"Калуга" – "Рязань" – 1:1 (1:1)

Голы: Скляров, 29 (0:1). Дубровин, 34 (1:1).

Судья: Смирнов (Москва).

18 августа. Калуга. Стадион "Арена Анненки".