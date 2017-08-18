Голы Измайлова и Павлюченко принесли "Арарату" первую победу при Григоряне

Состоялись матчи 5-го тура зоны "Центр" ПФЛ. "Арарат" одержал волевую победу над "Энергомашем" – 2:1. Голами в составе гостей отметились полузащитник Марат Измайлов и нападающий Роман Павлюченко. Для столичной команды эта игра стала первой под руководством нового главного тренера Александра Григоряна.
ПФЛ
Группа "Центр"
5-й тур
"Энергомаш" (Белгород) – "Арарат" (Москва) – 1:2 (1:0)
Голы: Кудрин, 24 (1:0). Измайлов, 46 (1:1). Павлюченко, 64 (1:2).
Удаления: Сергеев (Энергомаш), 57. Самошников (Арарат М), 90.
Судья: Васильев (Ижевск).
18 августа. Белгород. Стадион "Энергомаш".
"Сокол" (Саратов) – "Зоркий" (Красногорск) – 1:1 (0:0)
Голы: Павлов, 63 (0:1). Таутиев, 90 (1:1).
Судья: Сафьян (Москва).
18 августа. Саратов. Стадион "Локомотив".
"Ротор-Волгоград-2" – "Торпедо" (Москва) – 0:2 (0:1)
Голы: Садыхов, 19 – с пенальти (0:1). Косянчук, 56 (0:2).
Судья: Тихонов (Москва).
18 августа. Волгоград. Стадион "Зенит".
"Химик" (Новомосковск) – "Зенит" (Пенза) – 1:2 (0:0)
Голы: Ослоновский, 74 (0:1). Лыгин, 82 (1:1). Пикатов, 90+5 (1:2).
Судья: Веселов (Москва).
18 августа. Новомосковск. Стадион "НМУ ФК Дон".
"Калуга" – "Рязань" – 1:1 (1:1)
Голы: Скляров, 29 (0:1). Дубровин, 34 (1:1).
Судья: Смирнов (Москва).
18 августа. Калуга. Стадион "Арена Анненки".