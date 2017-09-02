Гол Лебеденко принес "Арарату" ничью в матче с "Металлургом"

Липецкий "Металлург" на своем поле сыграл вничью с московским "Араратом" в матче 7-го тура первенства ПФЛ. Голом в составе гостей отметился Игорь Лебеденко.
Примечателен тот факт, что хозяева еще в первом тайме остались вдесятером.
Таким образом, "Арарат", лидирующий в турнирной таблице, теперь всего на 1 очко опережает ближайшего преследователя - "Рязань". Липецкая команда идет пятой.
Чемпионат России
ПФЛ
Зона "Центр"
7-й тур
"Металлург" (Липецк) - "Арарат" (Москва) - 1:1 (0:1)
Голы: Лебеденко, 45 (0:1). Ахвледиани, 72 (1:1).
Удаление: Скрипник (М), 32.
Судья: Исаев (Великие Луки).
Липецк. Стадион "Металлург".
"Калуга" (Калуга) - "Динамо" (Брянск) - 0:2 (0:1)
Голы: Мамонов, 11 (0:1). Пазин, 53 (0:2).
Судья: Мирошниченко (Санкт-Петербург).
Калуга. Стадион "Арена Анненки".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2017-2018/center/