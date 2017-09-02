Гол Лебеденко принес "Арарату" ничью в матче с "Металлургом"

Липецкий "Металлург" на своем поле сыграл вничью с московским "Араратом" в матче 7-го тура первенства ПФЛ. Голом в составе гостей отметился Игорь Лебеденко.

Примечателен тот факт, что хозяева еще в первом тайме остались вдесятером.

Таким образом, "Арарат", лидирующий в турнирной таблице, теперь всего на 1 очко опережает ближайшего преследователя - "Рязань". Липецкая команда идет пятой.

Чемпионат России

ПФЛ

Зона "Центр"

7-й тур

"Металлург" (Липецк) - "Арарат" (Москва) - 1:1 (0:1)

Голы: Лебеденко, 45 (0:1). Ахвледиани, 72 (1:1).

Удаление: Скрипник (М), 32.

Судья: Исаев (Великие Луки).

Липецк. Стадион "Металлург".

"Калуга" (Калуга) - "Динамо" (Брянск) - 0:2 (0:1)

Голы: Мамонов, 11 (0:1). Пазин, 53 (0:2).

Судья: Мирошниченко (Санкт-Петербург).

Калуга. Стадион "Арена Анненки".