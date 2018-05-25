Главный тренер "Арарата": "Перед командой поставлена задача попасть в Лигу чемпионов"

Главный тренер московского "Арарата" Максим Букатин в интервью "СЭ" отметил, что не поедет с командой в Армению. Со следующего сезона клуб будет заявлен в чемпионат этой страны и будет бороться за Лигу чемпионов.

- Однако в следующем сезоне мы не увидим "Арарат" в ФНЛ. Как восприняли решение руководства клуба выступать в чемпионате Армении?

– Немного удивился. Но и тренерский штаб, и футболисты с пониманием отнеслись к такому решению. Жизнь на этом не заканчивается. Двигаемся дальше. Хочу поблагодарить клуб, футболистов, болельщиков за то, что дали мне возможность поучаствовать в этом проекте.

– Вы, значит, в Армению не едете?

– Я остаюсь в Москве. Дай бог, чтобы "Арарат" выполнил поставленную задачу на сезон. Но это будет довольно непросто. В Армении сложный чемпионат.

– А какая задача?

– Попадание в Лигу чемпионов. "Арарат" будет пробиваться теперь туда. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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