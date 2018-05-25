Главный тренер "Арарата": "Перед командой поставлена задача попасть в Лигу чемпионов"

Главный тренер московского "Арарата" Максим Букатин в интервью "СЭ" отметил, что не поедет с командой в Армению. Со следующего сезона клуб будет заявлен в чемпионат этой страны и будет бороться за Лигу чемпионов.
- Однако в следующем сезоне мы не увидим "Арарат" в ФНЛ. Как восприняли решение руководства клуба выступать в чемпионате Армении?
– Немного удивился. Но и тренерский штаб, и футболисты с пониманием отнеслись к такому решению. Жизнь на этом не заканчивается. Двигаемся дальше. Хочу поблагодарить клуб, футболистов, болельщиков за то, что дали мне возможность поучаствовать в этом проекте.
– Вы, значит, в Армению не едете?
– Я остаюсь в Москве. Дай бог, чтобы "Арарат" выполнил поставленную задачу на сезон. Но это будет довольно непросто. В Армении сложный чемпионат.
– А какая задача?
– Попадание в Лигу чемпионов. "Арарат" будет пробиваться теперь туда. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
HAZELSAMARA
"Тосно", "Арарат", "Амкар", АФИПС, "Сахалин" ... Одни переезжают, другие объединяются, третьи побеждают в зонах, но не стремятся лигой выше. Как бы зачистить наш футбол от всей этой клоунады?
17:31