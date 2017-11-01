Глава ПФЛ: "Мутко в курсе ситуации вокруг матча "Смена" – "Иртыш", но имиджевого удара для российского футбола здесь нет"

Глава ПФЛ Андрей Соколов, комментируя скандал во втором дивизионе – по обстоятельствам матча в зоне "Восток" "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) – "Иртыш" (Омск), подчеркнул, что вся эта ситуация никак не повлияет на репутацию российского футбол перед чемпионатом мира 2018 года.

Ранее стало известно, что трое футболистов были дисквалифицированы за ставки на эту встречу. Матч должен быть переигран.

– С футболистами, конечно, разговаривали, – сказал Соколов. – Себя они, понятное дело, не оправдывают. Раскаиваются.

– Как вы смогли выйти на все это дело?

– Это информация служебного характера. Поэтому не буду это комментировать, потому что позже мы не сможем контролировать и выявлять подобные ситуации.

– В курсе ли всей этой ситуации глава РФС Виталий Мутко?

– Да, он в курсе.

– И какое у него мнение, учитывая скорый домашний чемпионат мира?

– Эта история никак не связана с клубами или лигой. Это касается исключительно тех игроков, которые принимали участие. Здесь нет никакого имиджевого удара. Тут вина исключительно футболистов, которые в итоге понесли наказание. Во всей этой ситуации нет вины "Смены" или "Иртыша". (Андрей СИЗЯКИН)

Скандал в ПФЛ: трое футболистов дисквалифицированы за ставки, матч будет переигран