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Глава Красногорска - про судейство в матче "Зоркий" - Металлург": "Обращаться так с собой мы не позволим"

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Сергей ЮРАН.Юран грозится снять "Зоркий" с чемпионата из-за судейского беспредела

 

Глава городского округаКрасногорск Радий Хабиров возмущен судейством в матче ПФЛ между "Зорким" и липецким "Металлургом" (2:2). Напомним, в ворота красногорской команды было назначено два пенальти, а также удален игрок. Главный тренер "Зоркого" Сергей Юран назвал судейсвто беспределом и предложил расформироваться.

– "Зоркий" сыграл отлично, забил хорошие мячи. А эти два придуманых пенальти за два захода противника в нашу штрафную за всю игру – получат адекватную оценку. Обращаться так с собой мы не позволим, – написал Хабиров в Инстаграме.

 

 

 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Maren13

Заняться человеку, видимо, больше нечем, как пенальти обсуждать. Проблем у города никаких, как замечательно-то!

01:07