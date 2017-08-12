Глава Красногорска - про судейство в матче "Зоркий" - Металлург": "Обращаться так с собой мы не позволим"

Глава городского округаКрасногорск Радий Хабиров возмущен судейством в матче ПФЛ между "Зорким" и липецким "Металлургом" (2:2). Напомним, в ворота красногорской команды было назначено два пенальти, а также удален игрок. Главный тренер "Зоркого" Сергей Юран назвал судейсвто беспределом и предложил расформироваться.

– "Зоркий" сыграл отлично, забил хорошие мячи. А эти два придуманых пенальти за два захода противника в нашу штрафную за всю игру – получат адекватную оценку. Обращаться так с собой мы не позволим, – написал Хабиров в Инстаграме.