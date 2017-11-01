Генеральный директор "Смены": "Сигнал о подозрительности матча с "Иртышом" пришел от ПФЛ"

Генеральный директор "Смены" Юрий Жуков заявил о том, что футболисты Балдин, Базаев и Гусалов самостоятельно признались в том, что делали ставки в букмекерской конторе на исход матча зоны "Восток" с "Иртышом" (0:1), в котором сами принимали участие. По словам руководителя, сигнал о подозрительности встречи поступил от ПФЛ.

– Добились от игроков признаний? – вопрос Жукову.

– Да, они сознались. Сами признались. Там была сложная схема. Не очень хочется вдаваться в подробности.

– А как заподозрили? В матче с "Иртышом" (0:1) было видно, что они сливают команду?

– Главный тренер не понял определенных действий на поле…

– То есть он их обвинил в сдаче?

– Нет, никто даже подумать не мог о том, что они сдают матч. Ошибки бывают, никто от них не застрахован. Уступили в общем – 0:1. Там еще и судьи как-то непонятно работали. Не засчитали чистый гол. А потом, когда стали выяснить, – просто шок!

– Так от кого же пришел сигнал?

– Из ПФЛ. Мы даже и подумать о таком не могли. А лига мониторит ставки в конторе. Не сразу, но в итоге докопались до правды. Неприятная тема… Игроки сознались, что делали ставки. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Скандал в ПФЛ: трое футболистов дисквалифицированы за ставки, матч будет переигран//

Глава ПФЛ: "Мутко в курсе ситуации вокруг матча "Смена" – "Иртыш", но имиджевого удара для российского футбола здесь нет"