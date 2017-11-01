Гендиректор "Смены" – о ставках футболистов: "Их бес попутал, но жизнь таких вещей не прощает"

Генеральный директор "Смены" Юрий Жуков выразил мнение, что футболисты Балдин, Базаев и Гусалов, которые делали ставки в букмекерской конторе на исход матча зоны "Восток" с "Иртышом" (0:1), в котором сами принимали участие, понесут серьезное наказание. По словам руководителя, игроки принесли извинения за содеянное.
– Какие суммы они ставили? – вопрос Жукову.
– Не знаю точно. Крупные суммы. Через каких-то посредников. Сам факт установлен.
– Два года дисквалификации – адекватное наказание?
– Наверное. Серьезное наказание. С учетом еще и возраста ребят. Но я никогда бы на них не подумал. Это же лидеры команды! В итоге извинились. Бес попутал... Но уже ничего не вернешь. Виноваты. Ставить просто своей команды. В голове не укладывается… Их серьезно наказали. Жизнь таких вещей не прощает. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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