Гендиректор "Арарата: "В следующем сезоне команда будет выступать в чемпионате Армении? Это слухи"

Генеральный директор "Арарата" Погос Галстян отметил, что выход клуба в ФНЛ является общим успехом игроков, руководства и тренеров. Он выразил уверенность, что команда в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.



- Читал в интернете данную информацию. На сегодняшний день все это можно назвать слухами, думаю, что в ближайшие два-три тура мы эти слухи окончательно развеем, - приводит ТАСС слова Галстяна. - Все, конечно, будет зависеть от руководства, но я уверен, что все будет хорошо, и в следующем сезоне команда выступит в ФНЛ.



- Выход "Арарата" ФНЛ - это общий успех футболистов, руководства, тренеров, которые работали с командой на протяжении сезона. Клуб заслуженно вышел в ФНЛ и приложит все усилия, чтобы развиваться дальше и добиваться новых спортивных побед. Отдельная благодарность нашим болельщикам, это событие мы посвящаем им.



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