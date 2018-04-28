22:31 28 апреля | Футбол — ПФЛ

Гендиректор "Арарата: "В следующем сезоне команда будет выступать в чемпионате Армении? Это слухи"


Генеральный директор "Арарата" Погос Галстян отметил, что выход клуба в ФНЛ является общим успехом игроков, руководства и тренеров. Он выразил уверенность, что команда в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.

- Читал в интернете данную информацию. На сегодняшний день все это можно назвать слухами, думаю, что в ближайшие два-три тура мы эти слухи окончательно развеем, - приводит ТАСС слова Галстяна. - Все, конечно, будет зависеть от руководства, но я уверен, что все будет хорошо, и в следующем сезоне команда выступит в ФНЛ.

- Выход "Арарата" ФНЛ - это общий успех футболистов, руководства, тренеров, которые работали с командой на протяжении сезона. Клуб заслуженно вышел в ФНЛ и приложит все усилия, чтобы развиваться дальше и добиваться новых спортивных побед. Отдельная благодарность нашим болельщикам, это событие мы посвящаем им.
 

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http://tass.ru/sport/5168528

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