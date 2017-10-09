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16:57 | Футбол — ПФЛ

Галстян назначен первым вице-президентом "Арарата"

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Старший тренер "Арарата" Погос Галстян займет должность первого вице-президента клуба, информирует пресс-служба "Арарата". Отмечается, что 56-летний специалист продолжит работу и в тренерском штабе команды.

За свою тренерскую карьеру Галстян успел поработать в "Нике". Позже он тренировал "Луч-Энергию", "Кубань", "Химки" и "Акжайык". С 2014 года специалист был помощником Александра Тарханова в "Урале". В 2015 году Галстян возглавил тренерский штаб молодежной команды "Урал". Нынешним летом он был приглашен на должность старшего тренера московского "Арарата".

Дополнительная информация

https://vk.com/fcararatmsk?w=wall-147003260_13990

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zenitoman

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