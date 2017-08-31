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20:28 | Футбол — ПФЛ

ФК "Арарат": Оганесян вывел со счетов клуба 20 миллионов рублей

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Как уже сообщал "СЭ", у московского "Арарата" возникли серьезные финансовые претензии к теперь уже бывшему президенту клуба Валерию Оганесяну, который в среду официально покинул свой пост. Речь не идет о нецелесообразном расходовании средств. По уточненным данным, Оганесян перевел деньги клуба на свой счет. Об этом "СЭ" рассказал вице-президент по информационной политике "Арарата" Андраник Керопян.

– Вчера Валерий Оганесян написал заявление об уходе с поста президента ФК "Арарат" по состоянию здоровья. Сегодня была проведена финансовая проверка, в ходе которой было выявлено, что со счетов клуба украли 20 миллионов рублей. Эти средства оказались на счету Оганесяна. Клуб обратился в правоохранительные органы, которые сейчас проводят доследственную проверку. Сам Оганесян, как нам стало известно, находится в Грузии. С ним связаться пока не удалось, – заявил Керопян. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Thomas_Boy_

Блджад, они еще толком играть не начали.)))

21:10

Felix BARSA

Ворюга, и не поймаешь, грузины ничего и никого не выдадут!

21:06

HAZELSAMARA

Боюсь, что это типичная история не армянская, а для нашей Раши. А если в похожем стиле отжигают на уровне РФПЛ и не в рублях, а в нормальной валюте?

20:56

macho1979

типичная армянская история...

20:55

Джин_SM(v3)

Сначала Жирков, теперь Оганесян... и цифра похожая - 20 млн

20:33