ФК "Арарат": Оганесян вывел со счетов клуба 20 миллионов рублей

Как уже сообщал "СЭ", у московского "Арарата" возникли серьезные финансовые претензии к теперь уже бывшему президенту клуба Валерию Оганесяну, который в среду официально покинул свой пост. Речь не идет о нецелесообразном расходовании средств. По уточненным данным, Оганесян перевел деньги клуба на свой счет. Об этом "СЭ" рассказал вице-президент по информационной политике "Арарата" Андраник Керопян.
– Вчера Валерий Оганесян написал заявление об уходе с поста президента ФК "Арарат" по состоянию здоровья. Сегодня была проведена финансовая проверка, в ходе которой было выявлено, что со счетов клуба украли 20 миллионов рублей. Эти средства оказались на счету Оганесяна. Клуб обратился в правоохранительные органы, которые сейчас проводят доследственную проверку. Сам Оганесян, как нам стало известно, находится в Грузии. С ним связаться пока не удалось, – заявил Керопян. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Thomas_Boy_
Блджад, они еще толком играть не начали.)))
21:10
Felix BARSA
Ворюга, и не поймаешь, грузины ничего и никого не выдадут!
21:06
HAZELSAMARA
Боюсь, что это типичная история не армянская, а для нашей Раши. А если в похожем стиле отжигают на уровне РФПЛ и не в рублях, а в нормальной валюте?
20:56
macho1979
типичная армянская история...
20:55
Джин_SM(v3)
Сначала Жирков, теперь Оганесян... и цифра похожая - 20 млн
20:33