Вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев отметил, что ситуация в клубе налаживается. "Торпедо" по итогам сезона-2014/15 вылетело из премьер-лиги, но не смогло заявиться в ФНЛ из-за финансовых проблем. Черно-белые, выступающие сейчас в зоне "Центр" ПФЛ отстают от лидирующего курского "Авангарда" на 4 очка.

– Все идет по плану, перед второй частью первенства у "Торпедо" проблем нет, – цитирует "Р-Спорт" Игнатьева. – По старым долгам осталась "мелочевка". С нас сняли запрет на регистрацию новых футболистов, так что в этом вопросе все нормально. Финансовая ситуация в "Торпедо" налаживается. Сейчас стоит задача выйти в ФНЛ, ее никто не отменял, все направлено на выполнение этой цели.