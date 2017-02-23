13:34 | ФУТБОЛ — ПФЛ

Финансовая ситуация в "Торпедо" налаживается

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Вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев отметил, что ситуация в клубе налаживается. "Торпедо" по итогам сезона-2014/15 вылетело из премьер-лиги, но не смогло заявиться в ФНЛ из-за финансовых проблем. Черно-белые, выступающие сейчас в зоне "Центр" ПФЛ отстают от лидирующего курского "Авангарда" на 4 очка.

– Все идет по плану, перед второй частью первенства у "Торпедо" проблем нет, – цитирует "Р-Спорт" Игнатьева. – По старым долгам осталась "мелочевка". С нас сняли запрет на регистрацию новых футболистов, так что в этом вопросе все нормально. Финансовая ситуация в "Торпедо" налаживается. Сейчас стоит задача выйти в ФНЛ, ее никто не отменял, все направлено на выполнение этой цели.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170223/1116751894.html

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