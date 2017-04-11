Федор Щербаченко: "Шох развалил "Ротор"? Галиматья!"

Бывший главный тренер "Ротора" Федор Щербаченко встал на защиту Рохуса Шоха, отметив, что он до последнего пытался сохранить команду.

Шох ранее был избран в состав исполкома РФС. За него проголосовали 68 процентов (184 делегата), против – 26 процентов (69 делегатов). Он является президентом Федерации футбола Волгоградской области и был выдвинут Межрегиональной общественной ассоциацией по футболу "Черноземье".

– Слышал, что некоторые члены исполкома РФС обвинили Рохуса Шоха в развале "Ротора", – начал Щербаченко. – Это галиматья! Я находился внутри клуба и знал определенные моменты.

Прежним губернатором перед нами тогда была поставлена задача сначала остаться, закрепиться в ФНЛ. Все это с его слов было закреплено в бюджете "Ротора". Но случилось так, что мы пять месяцев не получали зарплату. Почему? Наш учредитель – администрация Волгоградской области – перестал давать деньги клубу вопреки обещаниям.

В самый трудный финансовый момент пришел новый губернатор. Насколько мне известно, он начал советоваться с теми людьми, которые не хотели сохранять "Ротор". Что в итоге и получилось…

Клуб перевели во вторую лигу искусственно, хотя он имел право играть в ФНЛ. Рохус Шох до последнего пытался сохранить команду, предложил реструктуризировать долги. Но это предложение не было принято администрацией.

На тот момент можно было договориться со всеми кредиторами, игроками, тренерами и спасти "Ротор". Однако администрация пошла по пути ликвидации клуба. В этот момент финансовую деятельность клуба проверяли все фискальные структуры. Но никто, что показательно, не выявил никаких серьезных финансовых нарушений.

В ноябре 2015 года будучи членом исполкома РФС Шох стал инициатором введения закона о невозможности ликвидации клубов без возвращения долгов. И он был принят, во многом потому что его поддержал Виталий Мутко.

Благодаря этому в прошлом году бывшим игрокам и тренерам "Ротора" было выплачено 50 процентов долгов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)