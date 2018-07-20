Фан-клуб "Торпедо" – о ситуации с Ботакой: "Возмущены публикациями и оскорблениями"

Руководитель клуба болельщиков "Торпедо" Василий Петраков – о ситуации с расистскими публикациями в социальных сетях, адресованных футболисту Эрвингу Ботаке.

– Большинство болельщиков было возмущено публикациями и оскорблениями, – заявил Петраков. – Как и инсинуациями в адрес Ботаки и болельщиков "Торпедо". Понятно, что все негативные явления в обществе есть и в футболе. Новое руководство пришло в клуб полгода назад, и ведет большую работу, чтобы на матчах была хорошая обстановка. (Евгений БЕЛОУСОВ)