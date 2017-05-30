Евгений Алдонин: "Если бы у Павлюченко была возможность играть в премьер-лиге в Москве, он бы ею воспользовался"

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин положительно отнесся к новости о подписании Романом Павлюченко контракта с московским "Араратом", который будет выступать в новом сезоне в зоне "Центр" второго дивизиона. Сегодня 35-летний форвард заключил однолетнее соглашение.

– Это московский клуб. С одной стороны, Роман хочет продолжить футбольную карьеру, с другой – хочет быть ближе к семье, устал от разъездов, – отметил Алдонин. – Положительно отношусь к переходу Павлюченко. Форвард будет делиться опытом с молодыми игроками.

– Значит, никакой сенсации нет в том, что бронзовый призер чемпионата Европы продолжит карьеру во втором дивизионе?

– Как понимаю, прежде всего Роман хочет быть ближе к семье, проводить больше времени с родными. Если бы у него была возможность играть в премьер-лиге в Москве, он бы ею воспользовался. (Сергей АСТАХОВ)

Павлюченко перешел в "Арарат"