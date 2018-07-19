Эрвин Ботака не будет выступать за московское "Торпедо"

Как стало известно "СЭ", защитник Эрвин Ботака не будет футболистом московского "Торпедо".

Об этом на встрече руководства клуба и команды с болельщиками объявила президент "Торпедо" Елена Еленцева. 19-летний футболист на встрече не присутствовал.

О трансфере игрока было объявлено 13 июля. Сообщалось, что с ним заключено соглашение до конца сезона-2018/19.

Против перехода Ботаки в "Торпедо" выступило фанатское объединение черно-белых "Запад-5". Болельщики заявили, что, подписывая контракт с игроком, руководство клуба проявляет к ним неуважение. Вскоре на странице "Запад-5" во "Вконтакте" появилась запись "В наших цветах есть черный, но в рядах только белые!...(с)" Через несколько дней фанаты пояснили, что их не устраивает факт выступлений Ботаки за молодежную команду "Локомотива" - принципиального соперника "Торпедо".

Ботака, родившийся в подмосковном Пушкине, является воспитанником школы "Юность Москвы - "Торпедо".