"Энергомаш" разгромил липецкий "Металлург" и сохранил лидерство в группе "Центр"

"Энергомаш" одержал крупную победу в выездном матче против "Металлурга" из Липецка - 4:0. Клуб из Белгорода продолжает лидировать в группе "Центр" первенства России в ПФЛ, на 2 очка опережая курский "Авангард".

Первенство России

ПФЛ

Группа "Центр"

12-й тур

"Авангард" (Курск) - "Зенит" (Пенза) - 1:0 (0:0)

Гол: Фатеев, 83.

Удаление: Имуллин (А), 50.

"Динамо" (Брянск) - "Калуга" - 0:0

Удаление: Кисенков (К), 61.

"Арсенал-2" (Тула) - "Торпедо" (Москва) - 1:2 (1:2)

Голы: Шоркин, 12 - в свои ворота (1:0). Заерко, 22 (1:1). Гонежуков, 38 (1:2).

Удаление: Изотов (А), 75.

"Орел" - "Рязань" - 1:1 (1:0)

Голы: Сипатов, 45 (1:0). Мещеряков, 58 (1:1).

"Чертаново" (Москва) - "Витязь" (Подольск) - 3:3 (1:3)

Голы: Котов, 4 (1:0). Баев, 30 (1:1). Подымов, 37 - с пенальти (1:2). Подымов, 42 (1:3). Глушенков, 60 (2:3). Глушенков, 86 (3:3).

"Металлург" (Липецк) - "Энергомаш" (Белгород) - 0:4 (0:1)

Голы: Васильев, 34 (0:1). Бурченко, 53 (0:2). Сергеев, 55 (0:3). Белобаев, 81 (0:4).

Удаление: Крючков (М), 23.