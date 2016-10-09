"Энергомаш" разгромил липецкий "Металлург" и сохранил лидерство в группе "Центр"

"Энергомаш" одержал крупную победу в выездном матче против "Металлурга" из Липецка - 4:0. Клуб из Белгорода продолжает лидировать в группе "Центр" первенства России в ПФЛ, на 2 очка опережая курский "Авангард".
Первенство России
ПФЛ
Группа "Центр"
12-й тур
"Авангард" (Курск) - "Зенит" (Пенза) - 1:0 (0:0)
Гол: Фатеев, 83.
Удаление: Имуллин (А), 50.
"Динамо" (Брянск) - "Калуга" - 0:0
Удаление: Кисенков (К), 61.
"Арсенал-2" (Тула) - "Торпедо" (Москва) - 1:2 (1:2)
Голы: Шоркин, 12 - в свои ворота (1:0). Заерко, 22 (1:1). Гонежуков, 38 (1:2).
Удаление: Изотов (А), 75.
"Орел" - "Рязань" - 1:1 (1:0)
Голы: Сипатов, 45 (1:0). Мещеряков, 58 (1:1).
"Чертаново" (Москва) - "Витязь" (Подольск) - 3:3 (1:3)
Голы: Котов, 4 (1:0). Баев, 30 (1:1). Подымов, 37 - с пенальти (1:2). Подымов, 42 (1:3). Глушенков, 60 (2:3). Глушенков, 86 (3:3).
"Металлург" (Липецк) - "Энергомаш" (Белгород) - 0:4 (0:1)
Голы: Васильев, 34 (0:1). Бурченко, 53 (0:2). Сергеев, 55 (0:3). Белобаев, 81 (0:4).
Удаление: Крючков (М), 23.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/center/