"Энергомаш" разгромил "Арсенал-2" и упрочил лидерство в группе "Центр"

"Энергомаш" разгромил "Арсенал-2" в матче 14-го тура первенства России в группе "Центр" ПФЛ. Белгородцы в турнирной таблице оторвались на 4 очка от "Авангарда", который уступил липецкому "Металлургу".

Первенство России

ПФЛ

Группа "Центр"

15-й тур

"Металлург" (Липецк) - "Авангард" (Курск) - 1:0 (1:0)

Гол: Иванников, 6.

"Сатурн" (Раменское) - "Динамо" (Брянск) - 1:0 (0:0)

Гол: Магомедов, 79.

"Энергомаш" (Белгород) - "Арсенал-2" (Тула) - 4:0 (3:0)

Голы: Самойлов, 9 (1:0). Фасхутдинов, 20 (2:0). Семейкин, 28 (3:0). Самойлов, 69 (4:0).

"Зенит" (Пенза) - "Чертаново" (Москва) - 3:0 (0:0)

Голы: Маркин, 46 (1:0). Алферов, 50 (2:0). Селищев, 77 (3:0).

Удаления: Мартусевич (З), 67. Глушенков (Ч), 71.

"Торпедо" (Москва) - "Рязань" - 1:1 (0:0)

Голы: Мишин, 81 (0:1). Садыхов, 90+1 (1:1).