"Энергомаш" победил "Строгино" и сократил отставание от "Арарата"

"Энергомаш" победил "Строгино" в матче первенства России в группе "Центр" ПФЛ. Белгородцы занимают третье место в турнирной таблице, на 19 очков отставая от "Арарата".

Первенство России

ПФЛ

Группа "Центр"

20-й тур

"Строгино" (Москва) - "Энергомаш" (Белгород) - 2:4 (1:1)

Голы: Лелюхин, 15 (1:0). Белобаев, 37 (1:1). Белобаев, 50 - с пенальти (1:2). Погорелов, 55 (2:2). Кудрин, 70 (2:3). Белобаев, 82 (2:4).

Удаление: Погорелов (С), 70.