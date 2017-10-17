Елена Еленцева: "Решение акционеров доверить мне "Торпедо" стало неожиданным"

Директор спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова Елена Еленцева, которая в ближайшее время должна стать президентом московского "Торпедо", пока не готова говорить о кадровых решениях внутри клуба. Также она допустила, что будет совмещать две должности.

- Я еще не вступила в должность, об этом будет объявлено позже, - отметила Еленцева. - Сколько займет времени вступление в должность, сказать пока не могу.

- Решение акционеров стало для вас неожиданным?

- Достаточно неожиданным.

- Кто займет ваш пост директора спорткомплекса имени Эдуарда Стрельцова?

- Не готова пока отвечать, но возможно это будет совмещение.

- Тукманов покинет клуб?

- О кадровых решениях внутри клуба также пока говорить рано, все развернутые комментарии будут возможны после официального вступления в должность.

- Насколько хорошо вы знаете структуру "Торпедо"?

- С клубом я знакома давно. Команда у нас тренируется и хоть и с перерывами, но играет на протяжении многих лет, поэтому структуру клуба я знаю хорошо.

- В планах есть новый стадион. Это будет абсолютно новая арена?

- Да, все верно. (Андрей СИЗЯКИН)