Елена Еленцева: "Решение акционеров доверить мне "Торпедо" стало неожиданным"

Директор спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова Елена Еленцева, которая в ближайшее время должна стать президентом московского "Торпедо", пока не готова говорить о кадровых решениях внутри клуба. Также она допустила, что будет совмещать две должности.
- Я еще не вступила в должность, об этом будет объявлено позже, - отметила Еленцева. - Сколько займет времени вступление в должность, сказать пока не могу.
- Решение акционеров стало для вас неожиданным?
- Достаточно неожиданным.
- Кто займет ваш пост директора спорткомплекса имени Эдуарда Стрельцова?
- Не готова пока отвечать, но возможно это будет совмещение.
- Тукманов покинет клуб?
- О кадровых решениях внутри клуба также пока говорить рано, все развернутые комментарии будут возможны после официального вступления в должность.
- Насколько хорошо вы знаете структуру "Торпедо"?
- С клубом я знакома давно. Команда у нас тренируется и хоть и с перерывами, но играет на протяжении многих лет, поэтому структуру клуба я знаю хорошо.
- В планах есть новый стадион. Это будет абсолютно новая арена?
- Да, все верно. (Андрей СИЗЯКИН)
MaMoHTuK
- Это будет абсолютно новая арена или реконструкция действующего стадиона? - Да, все верно. Это ПЯТЬ )
14:49
Спринт
Ни какого отставания в баллах в футболе быть не может. Только в очках, это для справки спортивному сайту "С-Э", не гимнастика.
14:17
Островзаячий
Ещё одна Ольга Юрьевна.Как у неё с футболом - есть конфликт или есть.
13:52