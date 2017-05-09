Два фарм-клуба "Анжи" будут заявлены в ПФЛ

Клубы "Анжи-2"​ и "Анжи-Юниор" будут заявлены для участия в первенстве России в ПФЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора клуба Эльдара Исаева. Оба клуба входят в структуру клуба премьер-лиги "Анжи".

– У нас будут две команды во второй лиге. В группе "Юг" будет участвовать "Анжи-2", с которым у основного клуба будет сквозная заявка, а в зоне "Урал-Приволжье" – "Анжи-Юниор", – пояснил Исаев. – Идея создания "Анжи-Юниор" зародилась у меня, президент клуба ее поддержал и загорелся, посетил Зеленодольск, встречался с руководством школы и смотрел базу в начале марта. Мэр Зеленодольска также поддержал это сотрудничество, поэтому было решено, что два субъекта делают один клуб. С них берется инфраструктура, а с нас – финансирование.

"Анжи" занимает 11-е место в турнирной таблице премьер-лиги с 30 очками после 27 туров.