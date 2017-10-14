Дубль Никиты Баженова помог "Долгопрудному" разгромить "Знамя Труда"

"Долгопрудный" разгромил "Знамя Труда" в матче 13-го тура первенства России в группе "Запад" ПФЛ. Дубль оформил бывший нападающий "Спартака" Никита Баженов.

В других встречах дня "Чертаново" уступил "Мурому", а "Текстильщик" обыграл "Коломну". Московский клуб сохранил лидерство в турнирной таблице, однако команда из Иваново сократила отставание до трех очков.

Первенство России

ПФЛ

Запад

13-й тур

"Муром" - "Чертаново" (Москва) - 2:0 (0:0)

Голы: Друковский, 75 (1:0). Бетюжнов, 90+1 (2:0).

"Текстильщик" (Иваново) - "Коломна" - 2:0 (0:0)

Голы: Зимарев, 56 (1:0). Подымов, 85 (2:0).

"Долгопрудный" - "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - 4:0 (3:0)

Голы: Прокопенко, 1 (1:0). Эктов, 10 (2:0). Баженов, 18 (3:0). Баженов, 62 (4:0).