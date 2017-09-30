Дубль Галаджана принес "Казанке" победу над "Долгопрудным"

"Локомотив-Казанка" обыграл "Долгопрудный" в матче 11-го тура группы "Запад" ПФЛ. Дубль в составе железнодорожников оформил Артем Галаджан. В таблице "Казанка" идет на третьем месте. Вторую строчку занимает "Текстильщик", который благодаря победе над "Луками-Энергией" сократил отставание от "Чертаново". Столичная команда сегодня сыграла вничью с костромским "Спартаком" и продлила беспроигрышную серию с начала сезона до 11 игр.

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Запад

11-й тур

"Муром" - "Торпедо" (Владимир) - 1:1 (0:0)

Голы: Баев, 76 (0:1). Щербак, 85 (1:1).

"Чертаново" (Москва) - "Спартак" (Кострома) - 0:0

"Псков-747" (Псков) - "Коломна" - 1:0 (1:0)

Гол: Шишаев, 10.

"Долгопрудный" - "Локомотив-Казанка" (Москва) - 0:2 (0:1)

Голы: Галаджан, 7 (0:1). Галаджан, 59 (0:2).

"Текстильщик" (Иваново) - "Луки-Энергия" (Великие Луки) - 1:0 (1:0)

Гол: Щаницин, 16.