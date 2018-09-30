"Долгопрудный" забил 7 голов "Пскову", Тринитацкий сделал хет-трик

"Долгопрудный" разгромил "Псков-747" в 11-м туре группы "Запад". Хет-трик оформил бывший игрок "Сатурна" и нальчикского "Спартака" Алексей Тринитацкий.
Первенство России
Олимп - ПФЛ
Группа "Запад"
11-й тур
"Долгопрудный" - "Псков-747" (Псков) - 7:1 (3:0)
Голы: Ларионов, 24 (1:0). Тринитацкий, 32 (2:0). Юрьев, 34 (3:0). Тринитацкий, 56 (4:0). Шишаев, 63 (4:1). Ларионов, 71 (5:1). Тринитацкий, 87 (6:1). Эктов, 89 (7:1).
"Торпедо" (Владимир) - "Локомотив-Казанка" (Москва) - 1:1 (1:1)
Голы: Самохвалов, 11 (0:1). Нестеров, 34 (1:1).
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/west/
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