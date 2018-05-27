"Долгопрудный" разгромно победил в последнем матче Александра Филимонова

Завершен сезон в группе "Запад" первенства России в ПФЛ. В заключительном туре победитель дивизиона "Чертаново" проиграло "Текстильщику" в игре с тремя удалениями. Форвард "Чертаново" Антон Зиньковский выиграл спор бомбардиров дивизиона с 18 голами.

"Локомотив-Казанка" взял верх над "Знаменем Труда", которое набрало за сезон всего четыре очка.

"Долгопрудный" разгромил "Луки-Энергию" - 4:1. Матч стал последним для вратаря хозяев, экс-голкипера сборной России Александра Филимонова.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Запад"

26-й тур

"Спартак" (Кострома) - "Велес" (Москва) - 2:1 (2:0)

Голы: Вдовиченко, 34 (1:0). Лацузбая, 44 (2:0). Коротков, 63 (2:1).

"Локомотив-Казанка" (Москва) - "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - 2:1 (1:1)

Голы: Рыбчинский, 7 (1:0). Победимов, 14 (1:1). Рыбчинский, 62 (2:1).

"Динамо-2" (Санкт-Петербург) - "Торпедо" (Владимир) - 2:1 (1:1)

Голы: Суконкин, 1 (1:0). Заикин, 3 (1:1). Иванов, 86 (2:1).

"Долгопрудный" - "Луки-Энергия" (Великие Луки) - 4:1 (1:0)

Голы: Ларионов, 45 (1:0). Рогов, 49 (2:0). Ларионов, 63 (3:0). Овсепян, 67 (3:1). Ушатов, 90 (4:1).

"Текстильщик" (Иваново) - "Чертаново" (Москва) - 2:0 (1:0)

Голы: Самохвалов, 38 (1:0). Щаницин, 80 (2:0).

Нереализованный пенальти: Щаницин (Т), 44 (вратарь).

Удаления: Подымов (Т), 41. Молчанов (Ч), 68. Фомин (Т), 88.

ЦРФСО (Смоленск) - "Коломна" - 3:1 (3:0)

Голы: Хабалов, 15 (1:0). Вшивцев, 34 (2:0). Хабалов, 40 (3:0). Багизаев, 71 (3:1).

"Муром" - "Псков-747" (Псков) - 0:2 (0:1)

Голы: Шиков, 14 (0:1). Шишаев, 66 (0:2).