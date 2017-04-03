"Долгопрудный" разгромил владимирское "Торпедо" и сократил отставание от питерского "Динамо"

"Долгопрудный" забил 4 безответных мяча владимирскому "Торпедо" в матче 17-го тура первенства России в группе "Запад" ПФЛ. Подмосковный клуб занимает второе место в турнирной таблице, на 7 очков отставая от "Динамо" из Санкт-Петербурга.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Запад"

17-й тур

"Псков-747" (Псков) - "Строгино" (Москва) - 1:1 (1:0)

Голы: Алейников, 14 - с пенальти (1:0). Сергеев, 75 (1:1).

ЦРФСО (Смоленск) - "Солярис" (Москва) - 2:2 (1:1)

Голы: Рыченков, 15 (1:0). Садов, 27 (1:1). Танков, 52 (2:1). Барсов, 78 (2:2).

"Долгопрудный" - "Торпедо" (Владимир) - 4:0 (2:0)

Голы: Рогов, 20 (1:0). Большаков, 39 (2:0). Логуа, 57 (3:0). Бойченко, 85 (4:0).