"Долгопрудный" переиграл владимирское "Торпедо"

"Долгопрудный" в гостях победил владимирское "Торпедо" со счетом 2:1 в матче 14-го тура первенства России в группе "Запад" ПФЛ. В другой игре "Муром" сыграл вничью дома с костромским "Спартаком" - 0:0.

Первенство России

ПФЛ

Запад

14-й тур

"Муром" - "Спартак" (Кострома) - 0:0

Судья: Кудряшов (Вологда).

20 октября. Муром. Стадион "им. Виктора Лосева".

"Торпедо" (Владимир) - "Долгопрудный" - 1:2 (1:0)

Голы: Баев, 35 (1:0). Миронов, 55 (1:1). Баженов, 60 (1:2).

Судья: Веселов (Москва).

20 октября. Владимир. Стадион "Торпедо".