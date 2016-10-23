"Долгопрудный" обыграл "Знамя Труда" и приблизился к "Динамо"

"Долгопрудный" в 14-м туре первенства России в группе "Запад" первенства ПФЛ обыграл на выезде "Знамя Труда" со счетом 1:0. Эта победа позволила команде приблизиться к лидирующему питерскому "Динамо", которое свой поединок против "Текстильщика" проведет в понедельник.
Первенство России
ПФЛ
Группа "Запад"
14-й тур
ЦРФСО (Смоленск) - "Коломна" - 1:1 (0:1)
Голы: Короев, 39 (0:1). Барбашов, 51 - с пенальти (1:1).
"Торпедо" (Владимир) - "Псков-747" (Псков) - 1:2 (1:1)
Голы: Шалин, 11 (1:0). Суродин, 29 (1:1). Шишаев, 47 (1:2).
Нереализованный пенальти: Заикин (Т), 64 (вратарь)
"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Долгопрудный" - 0:1 (0:1)
Гол: Тринитацкий, 36 (0:1).
"Домодедово" (Москва) - "Динамо-2" (Москва) - 0:0
Удаление: Зюзин (Д), 55.
"Строгино" (Москва) - "Спартак" (Кострома) - 2:4 (1:0)