19:55 | ФУТБОЛ — ПФЛ

"Долгопрудный" обыграл "Знамя Труда" и приблизился к "Динамо"

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"Долгопрудный" в 14-м туре первенства России в группе "Запад" первенства ПФЛ обыграл на выезде "Знамя Труда" со счетом 1:0. Эта победа позволила команде приблизиться к лидирующему питерскому "Динамо", которое свой поединок против "Текстильщика" проведет в понедельник.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Запад"

14-й тур

ЦРФСО (Смоленск) - "Коломна" - 1:1 (0:1)

Голы: Короев, 39 (0:1). Барбашов, 51 - с пенальти (1:1). 

"Торпедо" (Владимир) - "Псков-747" (Псков) - 1:2 (1:1)

Голы: Шалин, 11 (1:0). Суродин, 29 (1:1). Шишаев, 47 (1:2). 

Нереализованный пенальти: Заикин (Т), 64 (вратарь)

"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Долгопрудный" - 0:1 (0:1)

Гол: Тринитацкий, 36 (0:1). 

"Домодедово" (Москва) - "Динамо-2" (Москва) - 0:0 

Удаление: Зюзин (Д), 55. 

"Строгино" (Москва) - "Спартак" (Кострома) - 2:4 (1:0)

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