Дмитрий Вязьмикин: "Зачинщиками драки на матче во Владимире, возможно, были фанаты "Текстильщика"

Директор владимирского "Торпедо" и член исполкома Дмитрий Вязьмикин заявил, что массовую драку в перерыве матча ПФЛ между автозаводцами и "Текстильщиком" (0:0), возможно, спровоцировали болельщики гостей. По истечении первых 45 минут матча фанаты обеих команд прорвались на поле, в течение нескольких минут между ними продолжалась потасовка, но до начала второго тайма сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали ситуацию.

– Инцидент произошел в перерыве матча, во время самой игры я, по крайней мере, ничего не заметил, – цитирует "Р-Спорт" Вязьмикина. – На данный момент нам важно разобраться, как такое произошло. Возможно, была провокация со стороны ивановских болельщиков.

Думаю, КДК РФС вызовет меня как руководителя, а также помощника руководителя по безопасности. Завтра мы назначили встречу с болельщиками, нужно поговорить по поводу их поведения в последнее время, ведь не в первый раз они нас подводят.