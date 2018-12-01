Дмитрий Градиленко назначен гендиректором "Урожая"

Дмитрий Градиленко назначен генеральным директором краснодарского "Урожая", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он работал экспертом на телевидении, а также занимал должность спортивного директора брянского "Динамо" и пензенского "Зенита".

В качестве футболиста Градиленко защищал цвета ряда советских и российских клубов, включая московские "Спартак", ЦСКА и "Торпедо", ростовский "Ростсельмаш" и нижегородский "Локомотив".

"Урожай" был основан в 2018 году вместо ликвидированной "Кубани". В текущем сезоне он занимает второе место в группе "Юг" Олимп-ПФЛ.