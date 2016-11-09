Директор "Коломны": "Ошибки игроков в матче с "Солярисом" – ненамеренные"

Директор "Коломны" Александр Куранов рассказал "СЭ", что в команде прошел разбор матча с "Солярисом" (0:6). По его итогам странных решений со стороны футболистов обнаружено не было. Напомним, что главный тренер "Коломны" Александр Бодров на пресс-конференции обвинил своих подопечных в сдаче матча. При этом он отметил, что у него нет серьезных доказательств, а его мнение основано на догадках.

– Сегодня состоялось собрание. Посмотрели моменты с голами, рассмотрели ошибки. Никаких намеренных и странных решений футболисты не сделали – это были рабочие игровые моменты, которых много в каждом матче, – сказал Куранов. – До 36-й минуты, когда была показана красная карточка Широкову, команда играла хорошо. А после удаления психологически надломились. Широков фолил не специально, 100 процентов. Это местный футболист, он никогда не пойдет на странные какие-то вещи.

– Главный тренер Бодров присутствовал на разборе?

– Нет. Мы смотрели с футболистами и его помощниками. С тренером обсудим еще в пятницу.

– Вы говорили, что главного тренера может ждать выговор. Что-то уже решили?

– Пока подождем до пятницы. Сначала посмотрим, что будет завтра на собрании в РФС.

– Выходит, его слова были вызваны эмоциями?

– Да, в большей степени так. (Сергей АСТАХОВ)